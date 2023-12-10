Москва 10 декабря 2023, 00:08 «Встает на четыре лапы». Появились новые кадры малышки-панды из Московского зоопарка Директор Зоопарка Акулова: маленькая панда начала вставать на лапы

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Маленькая панда, родившаяся летом в Московском зоопарке, растет и набирается сил. Малышка уже начала вставать на четыре лапы. Трогательное видео выложила директор зоосада Светлана Акулова в своем Telegram-канале.

«На первом видео уже виден прогресс. Малышка встает на четыре лапы», — написала Акулова.

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Кроме того, директор Московского зоопарка опубликовала видео, в котором маленькая панда играет со своей мамой.

Акулова напомнила, что все желающие могут проголосовать за имя для детеныша.

В начале декабря мэр Москвы Сергей Собянин дал старт голосованию по выбору имени для медвежонка панды. Китайские и российские специалисты предложили 10 вариантов: Катюша, Маша, Сяо Мо (Маленькая Мо), Мо Мо, Цзин Дин, Сяо Ула, Ай Минь, Бай Хоа, Хон Син и Чжен Чжу. Проголосовать за понравившееся имя можно в проекте «Активный Гражданин».