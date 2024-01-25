Москва 25 января 2024, 09:14 Всероссийский семейный очаг зажгли на выставке «Россия» в Москве Всероссийский семейный очаг «Сердце России» зажгли на выставке «Россия» РИА «Новости»

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В Москве 24 января на форуме «Россия» торжественно зажгли огонь семейного очага «Сердце России». Это стало стартом Года семьи, сообщили в пресс-службе форума.

Огонь из Свято-Троицкого монастыря в Муроме на выставку привезла семья Терентьевых с 25-летнем супружеским стажем. Зажгла семейный очаг «Сердце России» чета Кузнецовых из Крыма, которые в браке 40 лет.

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Затем огонь из очага переместили в 12 лампад, которые развезут по всем федеральным округам и новым регионам, откуда пламя распространят по всей стране. Отдельная зажженная лампада останется на выставке «Россия».

В честь старта Года семьи на главной уличной сцене выставки «Россия» выступили известные артисты. В церемонии зажжения Всероссийского семейного очага «Сердце России» поучаствовали семьи со всей страны.

Супружеским парам также предложили выплачивать премии за долгие браки. Сейчас празднующим юбилей семьям выплаты поступают в зависимости от их места проживания.