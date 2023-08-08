Москва 08 августа 2023, 11:40 Всероссийский форум среднего профобразования пройдет в Москве Ракова: в Москве 17-18 августа состоится Всероссийский форум среднего профобразования Сайт мэра и правительства Москвы

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Посетителям Всероссийского форума среднего профессионального образования расскажут о колледжах будущего. Мероприятие пройдет в Гостином Дворе 17-18 августа и станет одним из ключевых событий XII Московского урбанфорума, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Участники обменяются опытом и представят эффективные практики в области компетенций педагогов и наставников, мотивации студентов, а также использования современных образовательных технологий в колледжах», — уточнила она.

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Вице-мэр отметила, что для развития среднего профессионального образования власти заключают контракты с крупными компаниями и гарантируют трудоустройство выпускников.

Деловая программа форума насчитывает более чем 25 мероприятий и состоит из пяти треков. Свыше сотни экспертов выступят на панельных дискуссиях, кейс-сессиях и лекциях. В частности, сотрудники крупных госкорпораций, представители профессиональных ассоциаций, образовательных организаций и бизнес-сообществ России и других стран СНГ и Азии.

Следить за программой форума можно на сайте мероприятия.

Ранее Ракова сообщила, что новый автомобильно-дорожный колледж в Москве будет выпускать 1,5 тысячи мастеров. В учебном заведении создали базу для всестороннего развития и обучения.