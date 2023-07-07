Москва 07 июля 2023, 00:54 Все городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за грозы в Москве Unsplash

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Муниципальные службы перевели в столице в режим повышенной готовности из-за надвигающихся на город гроз и ливней. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Его слова привел в Telegram-канале столичный комплекс городского хозяйства.

«В связи с неблагоприятным прогнозом городские службы переведены в режим повышенной готовности, под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения и ТЭК», — заявил Бирюков.

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Он уточнил, что в столице может выпасть более 25 миллиметров осадков. В городе организовали информирование жителей об ухудшении погоды. Для этого задействуют СМИ и информационные табло в Москве.

«На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов», — отметил Бирюков.

Ранее сотрудники МЧС выпустили экстренное предупреждение в связи с неблагоприятными погодными условиями. Они предупредили, что в Москве с 01:00 до конца суток 7 июля ожидаются шквалистый ветер, ливни, гроза и град.