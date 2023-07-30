Москва 30 июля 2023, 12:20 Временный автобус в дополнение к трамваям запустили на северо-западе Москвы Дептранс Москвы: автобусы запустили вместе с трамваями на Живописной улице из-за ремонта Сайт мэра и правительства Москвы

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В Северо-Западном округе столице начали ходить временные автобусы, которые запустили в дополнение к трамваям. Изменения связаны с проведением ремонтных работ, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«На время оперативных ремонтных работ по Живописной улице вместе с трамваями ходят автобусы», — уточнили в ведомстве.

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Трамвай 28-го маршрута не курсирует, а на маршруте 31 увеличили интервалы. В дополнение к трамваям запустили временный маршрут автобуса № 028, он будет следовать от проспекта Маршала Жукова до станции метро «Щукинская».

Заммэра Ликсутов сообщил, что пять новых выделенных полос для городского транспорта открыли в Москве. Их общая длина составила пять километров. Это позволит уменьшить время ожидания автобусов и троллейбусов на остановках и сократить на 30-40% ДТП с их участием.

Ранее в Москве установили первые 30 трамвайных умных стрелок. Благодаря этой технологии трамваи станут ездить быстрее, а движение будет безопаснее