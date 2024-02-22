Москва 22 февраля 2024, 16:44 Врачи стали на 15% больше проводить лучевых исследований в Москве Собянин: в Москве в 2023 году на 15% выросло количество лучевых исследований Freepik

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В прошлом году московским специалистам удалось на 15% нарастить количество лучевых исследований. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Половина снимков — пять из 10 миллионов — описаны врачами Московского референс-центра. Благодаря ему лучевая диагностика в городе уже четыре года работает по новому принципу», — уточнил он.

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Глава города отметил, что исследование проводят врачи поликлиники по месту жительства пациента. После этого снимки автоматически попадают в Единый радиологический информационный сервис, откуда их забирают на изучение. Благодаря такому методу описание исследований стало проходить в 16 раз быстрее.

Собянин добавил, что на прошлой неделе он доложил президенту России Владимиру Путину о новых технологиях в московской медицине.

С января этого года у пациентов московских больниц появилась возможность увидеть все свои медицинские назначения и результаты исследований в мобильном приложении. Этой функцией воспользовались уже более миллиона жителей столицы.