Москва 14 апреля 2023, 14:33 Врачи флагманского центра НИИ Склифосовского за месяц помогли трем тысячам москвичей Заммэра Ракова: 3000 пациентам помогли за месяц во флагманском центре НИИ Склифосовского Unsplash

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В новом центре Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского на Большой Сухаревской площади за месяц помогли более трем тысячам пациентов. Чаще всего больные попадали к врачам с различными травмами, острой хирургической патологией, сердечно-сосудистыми проблемами. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

В начале марта открылся флагманский центр НИИ имени Н. В. Склифосовского, оснащенный современным оборудованием. Это второе медицинское учреждение в Москве, работающее по новому стандарту экстренной помощи. За месяц врачи провели примерно 700 экстренных операций, из них 20 — в гибридных операционных, где работают вместе хирурги разных специальностей.

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«Это позволяет экономить драгоценное время и оперативно оказывать помощь пациентам со множественными травмами», — отметила Ракова.

Медики флагманского центра провели пять тысяч рентгенографий, четыре тысячи ультразвуковых исследований, две тысячи компьютерных томографий, 300 магнитно-резонансных томографий и 3,5 тысячи УЗИ.

С травмами госпитализировали более 30% пациентов. С аппендицитами, холециститами, панкреатитами поступило около 20% больных. С жалобами на сердечно-сосудистые заболевания обратились свыше 10%.

Благодаря качественному оснащению операционных появилась возможность проводить наиболее сложные хирургические вмешательства. В частности, врачи теперь могут удалять труднодоступные опухоли в головном мозге. Помимо этого, у нейрохирургов есть самый современный в мире микроскоп, визуализирующий изображение головного мозга в формате 4К.