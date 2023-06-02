Москва 02 июня 2023, 16:26 Врач Филева рассказала, каких насекомых следует опасаться москвичам Врач Филева: осы и слепни могут заразить человека листериозом и туляремией

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Оводы и слепни, которые активизируются в Москве в летнее время, представляют наибольшую опасность среди других насекомых, поскольку могут заразить человека такими инфекциями, как листериоз, туляремия, брюшной тиф. Об этом «Газете.ru» рассказала врач-дерматовенеролог Александра Филева.

Если вы видите, что место укуса начало гноиться, следует незамедлительно обратиться к специалисту.

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«Если через пару дней место укуса начинает гноиться, а отек не спадает или усиливается, нужно как можно скорее обратиться к врачу», — процитировал «Ридус» дерматовенеролога.

Некоторые люди реагируют на укус ос. После укуса у человека может повыситься температура тела и произойти аллергическая реакция, добавила медик.