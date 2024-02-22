Москва 22 февраля 2024, 13:22 VR-полеты, шоу и викторины. Павильон «Макет Москвы» представит программу на 23 февраля «Макет Москвы» подготовил праздничные мероприятия ко Дню защитника Отечества Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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На ВДНХ павильон «Макет Москвы» подготовил праздничную программу в честь Дня защитника Отечества. Посетители смогут окунуться в виртуальную реальность и поучаствовать в викторинах, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Каждый день в павильоне „Макет Москвы“ проходит более 40 сеансов VR-полета. Всего же с момента открытия аттракциона после реконструкции в ноябре 2023 года полюбоваться уменьшенной в 400 раз столицей с высоты полета на вертолете смогли свыше 9,5 тысячи человек», — отметил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

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Гостей ждут в павильоне в пятницу в 10:15 на трехминутный виртуальный полет над уникальным макетом столицы. Желающим принять участие в аттракционе нужно заранее пройти регистрацию на специальном терминале. Запись открывается в начале каждого часа.

В День защитника Отечества с 11:00 и до 19:30 каждые полчаса можно будет посмотреть пятиминутные светотехнические шоу, включая музыкальные, познавательные, развлекательные. Павильон «Макет Москвы» работает всю неделю бесплатно с 10:00 до 20:00, кроме понедельника.

Узнать расписание мероприятий и записаться на экскурсии можно на сайте или в приложении «Макет Москвы».

В Москве 23 февраля также можно посетить бесплатные выставки, экскурсии и концерты. На ВДНХ с 12:00 начнутся лекции и встречи с общественниками, учеными, известными спортсменами, а также военкорами и защитниками страны.