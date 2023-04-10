Москва 10 апреля 2023, 13:13 Воздух в Москве стал чище Заммэра Бирюков: благодаря погоде в марте воздух в Москве был чище, чем в прошлом году РИА «Новости»

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В марте 2023 года воздух в Москве стал чище, чем в то же время в прошлом году. Это произошло из-за более ветреной погоды и обильных осадков, сообщили в Telegram-канале городского хозяйства Москвы.

В марте погода менялась очень часто: синоптики зафиксировали резкие перепады атмосферного давления и порывистый ветер. Кроме того, на столицу обрушились — за март их выпало более 1,5 месячной нормы.

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«Такая погода благоприятно сказалась на качестве атмосферного воздуха, концентрации основных загрязняющих веществ были значительно ниже, чем год назад», — рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В результате концентрации оксида углерода упали на 21%, диоксида азота — на 18%, а взвешенных частиц РМ 2,5 — на 25%. Изменения зафиксировали автоматические станции контроля загрязнения атмосферы: в Москве круглосуточно работают 56 таких станций, они оснащены высокоточным оборудованием.

Взвешенные частицы РМ 2,5 (размером менее 2,5 миллиметра) ВОЗ признает одними из самых опасных загрязняющих веществ.