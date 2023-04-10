10 апреля 2023, 13:13
Воздух в Москве стал чище
Заммэра Бирюков: благодаря погоде в марте воздух в Москве был чище, чем в прошлом году
В марте 2023 года воздух в Москве стал чище, чем в то же время в прошлом году. Это произошло из-за более ветреной погоды и обильных осадков, сообщили в Telegram-канале городского хозяйства Москвы.
В марте погода менялась очень часто: синоптики зафиксировали резкие перепады атмосферного давления и порывистый ветер. Кроме того, на столицу обрушились — за март их выпало более 1,5 месячной нормы.
Реклама
«Такая погода благоприятно сказалась на качестве атмосферного воздуха, концентрации основных загрязняющих веществ были значительно ниже, чем год назад», — рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
В результате концентрации оксида углерода упали на 21%, диоксида азота — на 18%, а взвешенных частиц РМ 2,5 — на 25%. Изменения зафиксировали автоматические станции контроля загрязнения атмосферы: в Москве круглосуточно работают 56 таких станций, они оснащены высокоточным оборудованием.
Взвешенные частицы РМ 2,5 (размером менее 2,5 миллиметра) ВОЗ признает одними из самых опасных загрязняющих веществ.
Москва 2023
Правительство Москвы
Погода в Москве
Реклама
Реклама