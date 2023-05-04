Москва 04 мая 2023, 08:59 Востребованность сервиса «Мои платежи» mos.ru за год выросла втрое «Мои платежи» на mos.ru стал в три раза популярнее, чем за аналогичный период 2022 года freepik.com

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Спрос на городской онлайн-сервис «Мои платежи» за год вырос на треть у жителей столицы. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на директора департамента информационных технологий Москвы Владимира Новикова.

За пять месяцев текущего года москвичи оплатили в онлайн-режиме больше восьми миллионов счетов через сервис «Мои платежи» на сайте mos.ru и в городских мобильных приложениях.

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Это втрое больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Популярность сервиса увеличилась, в том числе, из-за появившихся новых полезных функций.

Пользователей сервиса за год стало больше примерно на 170 тысяч человек. Их число достигло 1,1 миллиона.

«Чаще всего сервис „Мои платежи“ используют, чтобы пополнять баланс лицевого счета „Москвенок“, оплачивать ЖКХ, детский сад, домашний телефон и интернет. Всего в сервисе доступно для оплаты более 9,2 тысячи услуг, причем их перечень постоянно расширяется», — отметил Владимир Новиков.

Он добавил, что с конца апреля москвичи могут пополнять с помощью сервиса лицевой счет транспондера двух операторов платных дорог.