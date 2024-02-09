Москва 09 февраля 2024, 12:46 Восстановительные работы после пожара на севере Москвы будут вести круглосуточно Фото: Telegram-канал ГСУ СК России по городу Москве

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Коммунальщики приступили к работам по ликвидации последствий пожара на улице Черняховского в Москве. Об этом в Telegram-канале рассказала пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

«Задействовано необходимое количество сил и техники. Восстановительные работы будут проводиться в круглосуточном режиме», — сообщили в ведомстве.

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На месте происшествия создали оперативный штаб. Специалисты начали обследование помещений.

Крыша жилого дома вспыхнула ночью 9 февраля. Площадь пожара достигла четырех тысяч квадратных метров. Из здания эвакуировали около 400 человек. Одного пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Предварительной причиной возгорания назвали нарушение работы системы обогрева кровли.

Жильцов, которые пожелали временно покинуть свои квартиры, разместили в социальных гостиницах.