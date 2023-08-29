Восемь земельных участков в Москве выставят на торги под индивидуальное жилищное строительство | 360°

Москва 29 августа 2023, 15:14 Восемь земельных участков в Москве выставят на торги под индивидуальное жилищное строительство Власти Москвы продадут восемь участков под строительство индивидуального жилья Сайт мэра и правительства Москвы

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Землю на восьми участках в Новой Москве и на востоке столицы общей площадью более гектара выставят на торги для индивидуального жилищного строительства. Об этом рассказали на сайте мэра города.

Площадь участков составляет от семи до двадцати соток. Все территории внесены в перечень для реализации под строительство индивидуального жилья.

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«Семь из них расположены в Троицком административном округе — в поселениях Михайлово-Ярцевском, Первомайском и Новофедоровском. Еще один — на востоке столицы в районе Косино-Ухтомский. Граждане смогут построить на них жилые дома площадью от 266 до 797 квадратных метров», — заявил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Желающий приобрести землю может написать заявку на покупку в департамент городского имущества, а он предоставляет объект для ИЖС. Если в течение 30 дней других заявлений на интересующий заявителя участок не поступит, оформляется договор купли-продажи. Если же заявок будет несколько, проведут аукцион.

Ранее власти Москвы рассказали, что почти две тысячи жителей города получили новое жилье по программе реновации в Зеленограде.