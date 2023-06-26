Москва 26 июня 2023, 10:53 Восемь учеников из разных регионов принял Всероссийский центр для одаренных незрячих детей Ракова: Всероссийский центр для одаренных незрячих детей принял восемь новых воспитанников Сайт мэра и правительства Москвы

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Во Всероссийском центре для одаренных незрячих детей новые ученики из шести российских регионов получат не только знания по школьной программе, но и помощь в выборе будущей профессии, социализации и творческом проявлении, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, воспитанников из Хабаровского и Красноярского краев, Нижегородской, Рязанской, Оренбургской областей и Москвы зачислили во Всероссийский центр для одаренных незрячих детей на базе школы-интерната № 1 для обучения и реабилитации слепых.

Мы стараемся создать условия, чтобы способные ребята вне зависимости от особенностей здоровья имели возможность реализовать свои таланты. Анастасия Ракова Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития

Ракова добавила, что помощь центра послужит надежным фундаментом, чтобы дети смогли продолжить обучение в вузах. Воспитанники принимают участие в спортивных и музыкальных мероприятиях, олимпиадах и конкурсах, а также занимаются в различных секциях.

Зачисление на очную форму обучения проходит по конкурсу. В прошлом году центр принял семерых школьников из разных регионов страны.

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