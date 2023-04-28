Москва 28 апреля 2023, 18:03 Восемь подъемников для маломобильных жителей установят на востоке Москвы Департамент капремонта Москвы: 8 подъемников для маломобильных жителей установят в ВАО Pxhere

Читать 360tv в

В этом году в подъездах многоквартирных домов ВАО установят восемь подъемников для маломобильных москвичей. Их смонтируют по заявкам инвалидов-колясочников, которые там живут. Об этом рассказали в пресс-службе департамента капитального ремонта Москвы.

«В настоящее время уже ведутся работы по монтажу 2-х подъемников в районах Вешняки и Ивановский. После завершения обследования подъездов и проектирования начнется установка 3-х платформ в районе Новокосино (1 наклонная и 2 вертикальные), а также по одной наклонной в Северном Измайлове, Новогирееве и в Ивановском», — отметил замруководителя ведомства Евгений Адамов.

Реклама

Сперва специальная межведомственная комиссия округа определила, есть ли техническая возможность поставить подъемник в каждом конкретном случае. Затем определили тип механизма, который планируют установить — он должен попадать под ГОСТы, регламенты и строительные нормы. После этого проекты направляют на госэкспертизу, чтобы подтвердить, что технические решения верны.

Чтобы в подъезде, где живет инвалид-колясочник, появился подъемник, нужно подать заявление в местную соцзащиту. Собирать документы не нужно: достаточно предъявить врачебную рекомендацию об использовании инвалидной коляски и постоянную регистрацию в Москве.