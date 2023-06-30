Москва 30 июня 2023, 10:41 Восемь московских компаний победили в конкурсе перспективных брендов АСИ Собянин: восемь московских компаний победили в конкурсе перспективных российских брендов Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве состоялось награждение победителей конкурса перспективных брендов АСИ. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В этом году в рамках форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» впервые прошел конкурс перспективных российских брендов. Сергей Собянин Мэр Москвы

Глава города добавил, что в общей сложности на конкурс отправили пять тысяч заявок. Победили 32 бренда из 21 региона России, в том числе восемь московских компаний. Они обошли конкурсантов в таких номинациях, как «креативные индустрии», «информационные технологии», «потребительские товары» и «высокие технологии».

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Собянин отметил, что главной задачей конкурса стала демонстрация разнообразия российских брендов. Среди победителей были участники правительственной программы «Сделано в Москве».

Ранее подвели итоги конкурса «Московские мастера» среди библиотекарей.