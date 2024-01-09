Москва 09 января 2024, 10:19 Восемь крупных соцобъектов появились в Москве в 2023 году Левкин: в Москве за 2023 год построили восемь крупных социальных объектов РИА «Новости»

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В 2023 году в Москве возвели восемь крупных объектов недвижимости для социальных нужд. Среди них — здания здравоохранения, образования, культуры и спорта, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Строительство социальных объектов рядом с жилой застройкой — важный и полезный фактор для развития города и улучшения качества жизни его жителей, это одна из задач, поставленных перед Стройкомплексом мэром Москвы», — отметил глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

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Он уточнил, что в Восточном округе столицы возвели флагманский центр ГКБ № 15 имени Филатова на Вешняковской улице и обновили ледовый дворец, расположенный на улице Сокольнический Вал. В центральном округе появился ледовый дворец «Кристалл», на северо-западе — ледовый каток «Сталкер», в ЮЗАО — центр фигурного катания Этери Тутберидзе.

Кроме того, дворец спорта «Некрасовка» достроили на Рождественской улице. В здании разместили крытый каток, бассейн, экстрим-парк и зону воркаута. В САО начала работать академия спорта «Динамо» на улице Юрия Никулина. В Западном округе столицы возвели учебно-образовательный кластер «Ломоносов».

Центр инноваций и импортозамещения также возведут в ТиНАО по программе создания рабочих мест. Инвестор уже получил разрешение на строительство.