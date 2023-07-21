Эксклюзив 21 июля 2023, 13:44 Восемь человек спасли при пожаре в жилом доме на севере Москвы Восемь человек спасли при пожаре в двенадцатиэтажке на Дмитровском шоссе в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Восемь человек спасли при пожаре в квартире в панельном доме на Дмитровском шоссе. Об этом сообщил источник «360».

По его информации, три ребенка и два взрослых пострадали при пожаре. Сотрудники скорой госпитализировали только двух детей, остальным оказали помощь на месте. Еще трое из спасенных не пострадали.

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Возгорание произошло на площади примерно в 60 квадратных метров. Сначала загорелась квартира на восьмом этаже. Позже огонь перекинулся на четыре этажа вверх.

Подробности произошедшего и спасения детей рассказала «360» жительница сгоревшей квартиры. По ее словам, она услышала сирену спасателей, но подумала, что дом загорелся с другой стороны. Когда женщина вернулась в квартиру и открыла дверь, из нее повалил густой черный дым.

Ранее человек погиб при пожаре в квартире в Новой Москве.