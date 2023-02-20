Москва 20 февраля 2023, 12:57 Воробьевскую набережную благоустроят в Москве в 2023 году

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Работы по благоустройству Воробьевской набережной на западе Москвы завершатся уже в этом году. Об этом сообщила «Национальная служба новостей» со ссылкой на блог мэра столицы Сергея Собянина.

Москвичи на Воробьевской набережной часто занимаются бегом, ходьбой, катаются на велосипедах. Поэтому для любителей покататься на самокатах и велосипедах в ходе благоустройства сделают двухстороннюю трассу, а для легкоатлетов сделают специальную дорожку с травмобезопасным покрытием.

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Отмечается, что после проведения всех работ длина пешего маршрута увеличится на три километра.

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