11 декабря 2023, 11:46
Волонтеры старшего поколения расскажут о достижениях на выставке-форуме «Россия»
Проекты волонтеров старшего возраста представят на выставке-форуме «Россия»
На Международной выставке-форуме «Россия» в Москве представят достижения волонтеров старшего возраста. Об этом сообщили на официальном портале столичной мэрии.
«Сегодня более 1,7 тысячи волонтеров в возрасте от 55 лет зарегистрированы на сайте „Мосволонтера“, свыше 500 из них присоединились к движению с начала 2023 года», — поделилась председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.
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В мероприятии примут участие свыше 200 человек. Для этого необходимо зарегистрировать сайте «Мосволонтера».
Столичные волонтеры старше 55 лет участвуют во всех направлениях добровольчества и предлагают социальные инициативы. Они также делятся опытом с начинающими помощниками и выступают наставниками.
На торжественной церемонии «серебряные» волонтеры представят свои достижения и лучшие проекты 2023 года, а также покажут свои творческие таланты и поделятся планами на 2024 год. Гости смогут поучаствовать в мастер-классах по созданию новогодних поделок и встретиться со специалистами, которые дадут советы по поддержанию здоровья. Кроме того, свои поздравления передадут Дед Мороз и Снегурочка.
Ранее фотовыставку о работе волонтеров, приуроченную ко Дню добровольца, открыли в парке «Сокольники» в Москве.
Волонтеры
Москва 2023
Выставка-форум «Россия»
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