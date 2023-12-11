Москва 11 декабря 2023, 11:46 Волонтеры старшего поколения расскажут о достижениях на выставке-форуме «Россия» Проекты волонтеров старшего возраста представят на выставке-форуме «Россия» Пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы / Сайт мэра и правительства Москвы

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На Международной выставке-форуме «Россия» в Москве представят достижения волонтеров старшего возраста. Об этом сообщили на официальном портале столичной мэрии.

«Сегодня более 1,7 тысячи волонтеров в возрасте от 55 лет зарегистрированы на сайте „Мосволонтера“, свыше 500 из них присоединились к движению с начала 2023 года», — поделилась председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

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В мероприятии примут участие свыше 200 человек. Для этого необходимо зарегистрировать сайте «Мосволонтера».

Столичные волонтеры старше 55 лет участвуют во всех направлениях добровольчества и предлагают социальные инициативы. Они также делятся опытом с начинающими помощниками и выступают наставниками.

На торжественной церемонии «серебряные» волонтеры представят свои достижения и лучшие проекты 2023 года, а также покажут свои творческие таланты и поделятся планами на 2024 год. Гости смогут поучаствовать в мастер-классах по созданию новогодних поделок и встретиться со специалистами, которые дадут советы по поддержанию здоровья. Кроме того, свои поздравления передадут Дед Мороз и Снегурочка.

Ранее фотовыставку о работе волонтеров, приуроченную ко Дню добровольца, открыли в парке «Сокольники» в Москве.