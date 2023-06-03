Москва 03 июня 2023, 16:36 Волонтеры пункта отбора контрактников в Москве рассказали о работе с добровольцами Группа московских контрактников отправилась из пункта отбора для на военную службу РИА «Новости»

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Активисты единого столичн­ого пункта отбора на Яблочкова рассказали журналистам агентства «Москва» о своей деятельности.

Очередную группу контрактников проводили в армию из единого столичного пункта отбора. Волонтеры центра поделились с представителями прессы о том, как проходят их рабочие дни.

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«Мы занимаемся консультацией и навигацией добровольцев по вопросам военной службы. Это встреча кандидатов, заполнение анкет, сопровождение людей по кабинетам и непосредственно в зону отправки в воинские части», — рассказал один из активистов.

Также к беседе подключились и будущие военные. По словам одного из посетителя пункта, желание заключить контракт возникло из-за имеющегося опыта, так как раньше служил в разведке.

«У меня дети, супруга, соседи, хочу всех защитить и помочь им. Я готов физически, мастер спорта», — отметил мужчина.

Другой доброволец сообщил, что принял решение отправиться на службу, поскольку раньше служил в Советской армии.

«Я привык к тому, что Родина превыше всего. Это наши дети, родители, прошлое», — сказал он.

Подробности о правилах набора на контрактную службу можно узнать на сайте mos.ru или по телефону 117.

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