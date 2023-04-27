Москва 27 апреля 2023, 13:37 Волонтеры оценили отношение москвичей к информации о возможности контрактной службы Волонтеры: Москвичи положительно относятся к информации о возможности контрактной службы РИА «Новости»

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Москвичи положительно относятся к информации о возможности службы по контракту. Получить ее можно у волонтеров, которые работают в специальных точках, расположенных в столице. Также интересующие сведения можно узнать на сайте mos.ru или по телефону 117.

«Наши точки работают ежедневно. Уже около трех недель мы работаем. Каждый день интересуются граждане, подходят, задают вопросы. Очень много вопросов по тому, где находится этот центр, кому можно позвонить, обратиться по всем интересующим своим вопросам», — отметила волонтер Центра отбора граждан на добровольную военную службу по контракту Ольга.

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Ее коллега Георгий уточнил, что работающие на таких информационных стендах рассказывают москвичам об условиях, льготах, выплатах и социальных гарантиях службы по контракту. Если у жителей есть более специфические вопросы, на которые нельзя дать стандартный ответ, их направляют на официальный центр организации, на сайт mos.ru или предлагают позвонить по телефону 117.

Сами жители относятся к возможности получить такие сведения положительно, подчеркнули волонтеры.