Москва 29 апреля 2023, 15:50 Волонтеры оценили интерес москвичей к прохождению контрактной службы Волонтеры: многие москвичи интересуются возможностью военной службы по контракту РИА «Новости»

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Москвичи активно интересуются возможностью военной службы по контракту. Об этом рассказали волонтеры, которые работают на пунктах информирования в столице.

«Люди очень часто подходят, многим интересно. Даже иностранцы иногда подходят, спрашивают. Чаще всего подходит молодежь 20-30 лет», — рассказал волонтер одного из пунктов информирования.

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Волонтер другого пункта подтвердил, что люди проявляют к службе по контракту высокий интерес. Он рассказал, что недавно туда подошел пожилой мужчина, который интересовался, до какого возраста можно записаться на службу. Он рассказал, что сейчас в спецоперации участвуют его сын и внук и отметил, что хотел бы к ним присоединиться.

Единый столичный центр отбора на службу по контракта находится по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Узнать более подробную информацию об условиях набора, а также посмотреть часы работы пункта можно по телефону 117 или на портале mos.ru.