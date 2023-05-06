Москва 06 мая 2023, 17:21 Волонтеры активно консультировали москвичей по вопросам контрактной службы Волонтеры в Москве проинформировали население о прохождении службы по контракту в армии РИА «Новости»

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Столичные добровольцы разъяснили прохожим, интересующимся вопросами прохождения военной службы по контракту, правила отбора в войска. Об этом сообщило агентство «Москва».

Волонтеры всем желающим раздают буклеты и рассказывают о интересующих нюансах, связанных с военной деятельностью по контракту с Минобороны России.

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Добровольцы из единого пункта отбора на контрактную службу, расположенного на Яблочкова, около метро вручают людям листовки с соответствующей информацией.

«Подходят и спрашивают, но большинство уже заранее заинтересованных людей, допустим, не обладающие информацией о контрактной службе, подходят и задают вопросы, куда им обратиться, что им нужно сделать, куда позвонить», — рассказали добровольцы.

Волонтеры задают направление на оформление процедуры для заключения контракта, чтобы москвичи уже понимали, как действовать.

Кроме того, активисты помогают в едином пункте отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова посетителям заполнять необходимые документы.