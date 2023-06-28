Москва 28 июня 2023, 16:42 Волонтер московского пункта отбора рассказал о помощи будущим контрактникам Волонтеры пункта отбора на военную службу в Москве помогли контрактникам на всех этапах РИА «Новости»

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Будущим контрактникам в пункте отбора помогают оформить документы и пройти необходимые процедуры перед отправкой на службу. Сотрудники центра на улице Яблочкова рассказали о своей работе агентству городских новостей «Москва».

Каждый день в столичный пункт отбора на военную службу по контракту приходят москвичи, решившие вступить в ряды Вооруженных сил России. На каждом этапе будущих защитников Родины сопровождают волонтеры. Они подсказывают, с чего начать оформление контракта и, как правильно заполнить документы.

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«Помогаю кандидатам на протяжении всего отбора, начиная от заполнения анкет до полного прохождения», — рассказал один из активистов центра.

Он добавил, что волонтеры стоят на каждой точке, чтобы координировать добровольцев.

Подробнее узнать о правилах набора на контрактную службу можно на сайте mos.ru, по телефону 117 или в Telegram-боте @MskContract_bot.

Ранее будущие контрактники из Москвы объяснили желание служить чувством долга перед Россией.