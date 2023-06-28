28 июня 2023, 16:42
Волонтер московского пункта отбора рассказал о помощи будущим контрактникам
Волонтеры пункта отбора на военную службу в Москве помогли контрактникам на всех этапах
Будущим контрактникам в пункте отбора помогают оформить документы и пройти необходимые процедуры перед отправкой на службу. Сотрудники центра на улице Яблочкова рассказали о своей работе агентству городских новостей «Москва».
Каждый день в столичный пункт отбора на военную службу по контракту приходят москвичи, решившие вступить в ряды Вооруженных сил России. На каждом этапе будущих защитников Родины сопровождают волонтеры. Они подсказывают, с чего начать оформление контракта и, как правильно заполнить документы.
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«Помогаю кандидатам на протяжении всего отбора, начиная от заполнения анкет до полного прохождения», — рассказал один из активистов центра.
Он добавил, что волонтеры стоят на каждой точке, чтобы координировать добровольцев.
Подробнее узнать о правилах набора на контрактную службу можно на сайте mos.ru, по телефону 117 или в Telegram-боте @MskContract_bot.
Ранее будущие контрактники из Москвы объяснили желание служить чувством долга перед Россией.
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