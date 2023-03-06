Москва 06 марта 2023, 18:48 Вокзал «Очаково» открылся после реконструкции в Москве

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Работы по реконструкции пригородного вокзала «Очаково», который будет частью четвертого Московского центрального диаметра, завершились в Москве. Об этом сообщила «Национальная служба новостей».

Благодаря открытию вокзала и будущему запуску МЦД-4 улучшится транспортная доступность для 40 тысяч москвичей. В ходе работ по реконструкции станции «Очаково» благоустроили прилегающую территорию и построили новые платформы.

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Отмечается, что МЦД-4 свяжет семь центральных вокзалов Москвы.

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