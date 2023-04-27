Москва 27 апреля 2023, 15:47 Водоемы Москвы начали готовить к открытию купального сезона Заммэра Бирюков: в Москве начали готовить водоемы к открытию купального сезона Pxhere

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Спасатели Москвы начали готовить водоемы города к открытию купального сезона. Об этом сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Его процитировало РИА «Новости».

Тщательное обследование дна водоемов проведут в 13 зонах отдыха, где разрешено купаться. Этим займутся водолазы Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах.

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«Основная задача — обнаружить и извлечь мусор и травмоопасные предметы, которые могли попасть в воду в осенне-зимний период. В мероприятиях задействованы 75 специалистов», — подчеркнул Бирюков.

Он добавил, что обследовать водоемы будут в несколько этапов. Сейчас из них удалят крупный мусор, а также проверят береговые линии. В мае водоемы еще раз очистят, избавив в том числе и от мелкого мусора. В середине купального сезона водолазы проверят их еще раз.

Сейчас в Москве работают 25 поисково-спасательных станций и один спасательный пост. Специалисты контролируют не только всю акваторию Москвы-реки, но и все внутренние водоемы.