Москва 22 января 2024, 17:45 Водителям в Москве посоветовали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды Дептранс Москвы призвал водителей пересесть на городской транспорт 23 января Bulkin Sergey/news.ru/globallookpress

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На Москву надвигаются снегопады. По этой причине в пресс-службе столичного департамента транспорта призвали водителей завтра, 23 января, отказаться на время от личных машин.

«Синоптики прогнозируют завтра снег — рекомендуем для поездок использовать городской транспорт», — говорится в сообщении.

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В ведомстве также попросили москвичей, находящихся за рулем, быть предельно внимательными. Следить за скоростным режимом и дистанцией, а также не делать резких маневров и перестроений. Водителям порекомендовали по возможности выбирать для поездок метро, МЦК, МЦД, автобусы и такси. Общественный транспорт будет работать в штатном режиме.

Обстановку на дорогах проконтролирует Ситуационный центр и Дорожный патруль ЦОДД, в том числе экипажи на КамАЗах.

В ближайшие сутки в Москве и области на дорогах и тротуарах также будет очень скользко. Из-за гололедицы в регионе ввели желтый уровень погодной опасности до 21:00 вторника.