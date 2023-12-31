Москва 31 декабря 2023, 16:05 Водителей в Москве призвали быть внимательными на дорогах из-за аномальных холодов ГИБДД Москвы призвала водителей к внимательности на дороге из-за похолодания Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Читать 360tv в

В новогоднюю ночь Москва окажется во власти непогоды. В пресс-службе столичной Госавтоинспекции призвали водителей и пешеходов к внимательности на дорогах из-за морозов.

«По прогнозам синоптиков, в ночь с 31 декабря на 1 января 2024 года в Москве ожидается понижение температуры», — говорится в сообщении.

Реклама

В ведомстве уточнили, что в первых числах нового года в столице будет аномально холодная погода.

По этой причине автоинспекторы попросили автомобилистов и пешеходов проявлять бдительность на дорогах. Водителям порекомендовали следить за скоростью и дистанцией, а также избегать резких перестроений и маневров. Горожан призвали переходить проезжую часть исключительно в установленных местах.

Москвичей также предупредили, что температуры на Рождество в столице будут достаточно низкие. Столбики термометра могут опуститься до -15 градусов 7 января.