Москва 14 января 2024, 18:42 Водителей призвали пересесть в автобусы и метро из-за надвигающихся на Москву снегопадов Москвичам порекомендовали пользоваться городским транспортом из-за снегопадов Freepik

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На предстоящей неделе на Москву обрушатся снегопады. В пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры посоветовали вместо личного автомобиля выбирать для поездок общественный транспорт.

«Метро, МЦК, МЦД работают штатно. Автобусы и такси быстрее передвигаются по выделенным полосам», — отметили в ведомстве.

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Водителей попросили быть аккуратными за рулем — в частности, во время езды не совершать резких маневров, следить за дистанцией и скоростью.

Обстановку на дорогах в круглосуточном режиме контролируют сотрудники Ситуационного центра и экипажи Дорожного патруля ЦОДД.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал москвичам и гостям мегаполиса мягкую и снежную зимнюю погоду в течение следующей недели. В ближайшие дни в городе выпадет 17–22 миллиметров осадков — до 30–40% месячной нормы.