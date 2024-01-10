Москва 10 января 2024, 19:26 Вода хлещет с потолка. Три дома затопило на востоке Москвы «Измайлово и Гольяново»: потопы произошли сразу в трех домах на востоке Москвы Freepik

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В Восточном округе Москвы затопило три дома. В квартирах с потолков течет вода, сообщили очевидцы в Telegram-канале «Измайлово и Гольяново».

По словам местных жителей, на улице Байкальской в доме № 18 в третьем и четвертом корпусах с 6 января прорывает горячее водоснабжение, затапливает технические этажи, квартиры и подъезды.

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«УК отключила отопление — люди мерзнут. На заявки реакции нет», — пожаловались жильцы.

В Измайловском проезде прорвало трубу в «реновационной» новостройке № 5/1 во втором подъезде. Собственник квартиры запечатлел на камеру смартфона, как с потолка льются мощные потоки воды. Эти роликом поделилась в своем Telegram-канале экс-депутат района Измайлово Екатерина Ахапкина.

«Новый дом, построен по программе реновации. Помимо всех благ, жителям и их гостям доступен еще тропический душ. А если серьезно, я бы задала вопрос к подрядчику, кто этот дом строил и тем, кто это непотребство принимал», — написала она.

Ахапкина посоветовала жителям бороться с этой проблемой всеми доступными методами.

На 3-й Парковой улице в доме № 30 аналогичная ситуация: в квартирах с потолка льется вода с 07:00.

В центре Москвы на Кудринской площади также затопило высотку. Вода лилась по этажам более часа.