13 декабря 2022, 17:49
Власти столицы заключили 13 договор с инвестором по программе аренды земли за рубль в год
Москва заключила 13 договор с инвестором по предоставлению льготной ставки на аренду земли для производства. Об этом сообщила «Национальная служба новостей».
Отмечается, реализация проектов позволит создать более 500 новых рабочих мест в Москве. Благодаря льготной программе в столице появится пищевое предприятие, которое будет производить хлебобулочные изделия.
Реклама
Пищевое производство планируют возвести на 15 тысячах квадратных метров.
Реклама
Москва 2022
Реклама
Реклама