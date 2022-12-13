Москва 13 декабря 2022, 17:49 Власти столицы заключили 13 договор с инвестором по программе аренды земли за рубль в год

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Москва заключила 13 договор с инвестором по предоставлению льготной ставки на аренду земли для производства. Об этом сообщила «Национальная служба новостей».

Отмечается, реализация проектов позволит создать более 500 новых рабочих мест в Москве. Благодаря льготной программе в столице появится пищевое предприятие, которое будет производить хлебобулочные изделия.

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Пищевое производство планируют возвести на 15 тысячах квадратных метров.

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