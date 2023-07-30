30 июля 2023, 18:59
Власти предложили создать систему информирования москвичей об атаках БПЛА
Вице-спикер Даванков предложил создать систему информирования москвичей об угрозах БПЛА
В Государственной думе задумались о создании системы информирования жителей столицы об угрозах беспилотников. Горожане должны узнавать об атаках БПЛА не из новостей, а через смс-оповещения, такое мнение выразил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков в своем Telegram-канале.
«Нужно проработать возможность точечного смс-информирования жителей о фиксируемых угрозах. Важно, чтобы люди заранее узнавали о приближении беспилотников и могли принять все необходимые меры», — отметил он.
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Политик добавил, что профильным ведомствам необходимо разработать для горожан инструкции с рекомендациями по действиям в случаях атак БПЛА. Кроме того, по словам Даванкова, нужно усилить меры контроля для эффективного и своевременно отслеживания траектории полета дрона.
До конца специальной операции необходимо переоборудовать и направить в небо половину дорожных и уличных камер и две трети камер МКАД. Вице-спикер заверил, что все предлагаемые выше идеи вскоре проработают с комитетом Госдумы по обороне.
Ранее киевская сторона выпустила по Москве несколько дронов. Российским военным удалось уничтожить и подавить беспилотники, но два из них, потеряв управление, врезались в здания «Москва-Сити».
Госдума РФ
Москва 2023
Атака беспилотников в Москве и Подмосковье
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