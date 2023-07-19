Москва 19 июля 2023, 12:07 Власти помогут московскому бизнесу подобрать адресное финансирование Заммэра Москвы Сергунина: предпринимателям помогут подобрать меры адресного финансирования Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

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Московские предприниматели смогут получить личную консультацию по подходящим мерам финансовой поддержки. Об этом рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Проводить такие консультации будут эксперты ГБУ «Малый бизнес Москвы». Чтобы получить актуальную информацию о возможных источниках финансирования для конкретного вида деятельности, достаточно зарегистрироваться на московском портале для малого бизнеса.

Консультации будут полезны как действующим, так и новым компаниям и индивидуальным предпринимателям. Профильные специалисты помогут адресно подобрать меры поддержки и составят четкий алгоритм действий для их получения. Наталья Сергунина

В этом году московские власти уже подготовили новые меры поддержки предпринимателей, например кредиты по сниженной ставке для стартапов и технологических компаний и займы под залог интеллектуальной собственности.

Ранее подмосковным предпринимателям предложили пройти бесплатный бизнес-тренинг в рамках акселератора «Вверх!».