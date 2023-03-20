Москва 20 марта 2023, 18:58 Власти Москвы заключили контракт на поставку тысячи электробусов в 2023–2024 годах

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Крупнейший в Европе контракт на поставку тысячи электробусов в ближайшие два года заключили власти столицы. Об этом сообщила «Национальная служба новостей» со ссылкой на Telegram-канал мэра Сергея Собянина.

По его словам, электробусы закупаются у автомобильного завода «КамАЗ». В ближайшее время будет подписан еще один контракт на поставку 200 электробусов.

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Отмечается, что также в текущем году планируется установить 200 станций для быстрой подзарядки современного транспорта.

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