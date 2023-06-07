Москва 07 июня 2023, 01:47 Власти Москвы рассказали о вкладе города в развитии делового туризма Собянин: гостиничный бизнес продолжает активно развиваться благодаря поддержке Москвы Telegram

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Мэр Москвы Сергей Собянин назвал деловое направление в туризме одним из перспективных, так как оно стимулирует развитие бизнес-деятельности в столице. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Мы помогаем предпринимателям в развитии делового туризма: связываем организаторов и площадки. В ближайшие полгода запланировано провести 12 мероприятий, чтобы показать им пространства для деловых событий», — отметил он.

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По словам градоначальника, теперь для бизнес-сообщества станут доступнее музеи, парки, художественные галереи и другие площадки Москвы.

Также Собянин отметил, что гостиничный бизнес занял одну из ведущих ролей в экономике туризма. Этот сектор активно растет и развиваться благодаря системной поддержке города, добавил мэр.

Сергей Собянин напомнил, что в 2022 году в Москве начала работать программа льготной аренды недвижимости для создания отелей. Ее суть в предоставлении зданий под гостиницы по цене за один рубль за квадратный метр в год. Также новые гостиницы можно открыть в столице за счет государственно-частного партнерства.