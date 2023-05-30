30 мая 2023, 16:49
Власти Москвы рассказали о развитии индивидуального жилья в ТиНАО
Около 250 тысяч квадратных метров индивидуального жилья ввели в эксплуатацию в ТиНАО
Примерно 250 тысяч квадратных метров частных домов построили в округах Новой Москвы с начала 2023 года. Этому поспособствовали льготные ипотечные программы и развитие инфраструктуры, сообщило АГН «Москва» со ссылкой на руководителя департамента развития новых территорий города Владимира Жидкина.
«Как только на территории появляется дорога, водопровод и канализация, а рядом строится школа и поликлиника, у инвесторов появляется интерес к развитию площадок», — подчеркнул он.
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За весь 2022 год в эксплуатацию сдали около 800 квадратных метров жилья. Показатели 2023-го могут опередить прошлогодние либо будут на том же уровне.
Жидкин добавил, что общий потенциал строительства Новой Москвы оценивают в 15-20 миллионов квадратных метров.
Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в районе Крюково Зеленоградского административного округа построят школу на 550 мест. Там появятся инженерный лабораторно-исследовательский комплекс и IТ-полигон.
Строительство
Москва 2023
ТиНАО
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