Москва 04 августа 2023, 15:40 Власти Москвы рассказали о бесплатных курсах для предпринимателей Мэр Москвы Собянин рассказал о бесплатных образовательных программах для предпринимателей Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве работают десятки курсов для предпринимателей. Для того чтобы бизнес успешно развивался, необходимо регулярно пополнять знания, опираясь на современные тенденции. Кроме этого, нужно предусмотреть образовательные программы и для сотрудников организаций. О таких курсах рассказали на сайте мэрии Москвы.

Ежемесячно город проводит десятки бесплатных курсов и образовательных программ для предпринимателей. Основатель стартапа, ученый с инновационным продуктом или опытный бизнесмен — каждый найдет для себя что-то полезное. Сергей Собянин Мэр Москвы

В рамках образовательных программ обучают ведению бизнеса с нуля, удаленно, а также открытию своего дела на дому. Кроме этого, специалисты дают консультации по практике ведения переговоров и презентации своего продукта перед широкой публикой.

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Например, на ВДНХ есть целый комплекс «Техноград». В том числе там проводят лекции по финансовой грамотности. Также агентство инноваций Москвы консультирует и помогает в тестировании различных программ.

Кроме этого, в городе открыли и специальные школы для будущих предпринимателей. Там дают знания по основам ведения бизнеса и многому другому.

Помимо теории, в столице осуществляют информационную помощь и на практике. Так, Московский экспортный центр способствует бизнесам в реализации своего продукта. Город заинтересован в новых кадрах в сфере малого и среднего бизнеса и осуществляет постоянно поддержку в их развитии. К тому же власти столицы предоставляют и множество льготных программ.

Ранее московский «Техноград» пригласил на онлайн-курс по личностному развитию.