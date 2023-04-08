Москва 08 апреля 2023, 20:22 Власти Москвы рассказали, когда откроется станция метро «Суворовская» Заммэра Москвы Бочкарев: станцию метро «Суворовская» могут построить к 2028 году РИА «Новости»

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Столичные власти планируют к 2028 году построить новую станцию метро на кольцевой линии. Станция «Суворовская» появится между «Новослободской» и «Проспектом мира». Об этом сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев, его процитировало АГН «Москва».

«Прогноз ввода был семь-восемь лет, о точных сроках пока говорить рано. Постараемся уложиться в пять лет, может, даже и раньше», — отметил заммэра.

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Осенью прошлого года Москомархитектура опубликовала проект объекта. Сообщалось, что новую станцию метро с двумя вестибюлями и выходами к улицам Делегатской, Дурова и Олимпийскому проспекту разместят вдоль Суворовской площади.

Власти ожидают, что благодаря новой станции у пассажиров появится альтернативный маршрут, и загруженность станции «Проспект мира» уменьшится на 30%.

Бочкарев рассказал, что строительство станции будет выполняться горным способом на глубине около 40 метров в сложных геологических условиях, но наличие новой специализированной техники поможет справиться с трудностями.