Москва 10 августа 2023, 09:43 Власти Москвы отметили развитие проекта «Маршрут к долголетию» в городе Более 70 тысяч москвичей старшего возраста воспользовались «Маршрутом к долголетию» Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве курсируют бесплатные автобусы по «Маршруту к долголетию». За время действия проекта их количество увеличилось до пяти. Наиболее востребован транспорт в Зеленограде, Троицке и Новой Москве, сообщил министр правительства Москвы, руководитель городского департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.

«Проект „Маршрут к долголетию“ за год работы обрел большую популярность среди активистов центров московского долголетия. Сначала на маршруте курсировал всего один автобус, а сегодня их уже пять», — сказал он.

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Стружак добавил, что пополнили не только парк, но и количество пассажиров увеличилось более, чем в два раза.

Автобусы курсируют между центрами московского долголетия. Однако во время поездок жители «серебряного возраста» могут побывать на экскурсиях и посетить достопримечательности маршрута.

Записаться на поездку можно в ближайшем центре московского долголетия или по телефону: +7 495 870-44-44. Полная информация доступна на официальном сайте.

Ранее сообщили, что жители столицы старшего возраста дадут концерты на Московском урбанфоруме.