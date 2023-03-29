Москва 29 марта 2023, 23:33 Власти Москвы опровергли слухи о новой волне мобилизации Власти Москвы: военкоматы проводят плановую работу в рамках весеннего призыва РИА «Новости»

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Власти Москвы сообщили, что столичные военкоматы проводят плановую работу в рамках весеннего призыва. Это никак не связано с мобилизацией и спецоперацией.

Также ведется работа по привлечению добровольцев на службу по контракту, уточнил в интервью телеканалу ТВЦ мэр Москвы Сергей Собянин.

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«То, что идет плановая работа в военкоматах [в Москве], это понятно. Но речь идет о призыве на срочную службу. Это никак не связано с СВО и военной службой», — заявил глава столичного правительства.

Военкоматы ведут плановую работу по уточнению данных. Ни о какой мобилизации речи нет, отметил Собянин. Он добавил, что подобного рода слухи раздувают провокаторы и назвал их «чисто вражеской работой».

«Это люди, которые специально хотят создать панические настроения у населения, раскачать общество. Чисто вражеская работа. Это клевета, вранье и провокация», — заключил Собянин.

Ранее сообщалось, что военкоматы Санкт-Петербурга начали массовую рассылку повесток. Так организации уточняют персональные данные военнообязанных.