Москва 15 декабря 2022, 15:26 Власти Москвы оказали финансовую поддержку 11 тысячам предприятий и предпринимателей

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За 2022 год власти Москвы оказали финансовую помощь чуть более 11 тысячам столичных компаний и предпринимателей, потратив 30 миллиардов рублей. Об этом написали «Вести Подмосковья».

Деньги были перечислены в виде субсидий, грантов, льготных кредитов и поручительств по займам, написала «Экономика сегодня».

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По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, самой востребованной мерой поддержки являются льготные кредиты. Субсидии и гранты предоставляются в основном на покупку оборудования и тестирование инновационных решений.

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