16 января 2024, 19:05
Власти Москвы объяснили участие кубинцев в уборке снега в центре
Власти Москвы объяснили появление кубинцев в рядах дворников в центре города
Кубинцев с лопатами и в одежде от ГБУ «Жилищник» заметили в центре Москвы на Арбате и в Хамовниках. Это не связано с отсутствием необходимого числа сотрудников, сообщил Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на данные префектуры ЦАО.
Нехватки кадров в мегаполисе нет, указали в материале, а желающих помогать в сложившихся погодных условиях достаточно много.
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«На текущий момент штат сотрудников ГБУ „Жилищник“ районов ЦАО города Москвы укомплектован на 100% (почти 17 тысяч человек). Однако во время обильных снегопадов к уборке территорий округа привлекаются дополнительные ресурсы», — объяснили в пресс-службе.
Кроме того, приходят на помощь для уборки снега на добровольной возмездной основе нередко и студенты. В их рядах встречаются кубинцы, которым власти предоставляют необходимые инвентарь и спецодежду.
Ранее коммунальщики приступили к ликвидации последствий снегопада в Москве. Они чистят тротуары, дороги и крыши от наледи.
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