Москва 15 декабря 2022, 15:33 Власти Москвы направили 30 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса с начала года

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Заммэра Москвы Наталья Сергунина в разговоре с ИА НСН сообщила, что с начала года на поддержку малого и среднего бизнеса в столице было направлено около 30 миллиардов рублей.

«Сейчас город уделяет особое внимание тем, кто занимается импортозамещением в разных сферах, расширяет производство, создает новые технологии и продукты», — добавила Сергунина.

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По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, малый и средний бизнес играет особенную роль в экономике столицы. Бизнесмены смогли заменить ушедших с рынка крупных ритейлеров, а также предложить новые продукты и услуги, создать новые рабочие места.

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