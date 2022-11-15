Москва 15 ноября 2022, 07:22 Владислав Овчинский: завод «Протон» выпустил лабораторное оборудование на российских комплектующих Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский / Публичное достояние

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Задачи импортозамещения выполнили в полном объеме на московском заводе «Протон», который расположен на территории Особой экономической зоны «Технополис Москва». Предприятие наладило выпуск лабораторного оборудования полностью на российских комплектующих, об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский.

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«Ранее в них использовались иностранные высокотехнологичные датчики. Теперь эти приборы полностью состоят из российских комплектующих, которые не уступают импортным по характеристикам и не увеличивают конечную цену оборудования. В год предприятие выпускает 70 единиц лабораторного метрологического оборудования четырех видов для научных и образовательных учреждений. Ежегодно заказы поступают от около 30 российских предприятий», — сообщил Овчинский.

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Заказчиками контурографов помимо лабораторий являются предприятия нефтегазовой промышленности.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев рассказал, что в сфере оптики, микроэлектроники и робототехники работают около 30 резидентов особой зоны. В первое полугодие текущего года эти предприятия инвестировали почти 11 миллиардов рублей и это в 15 раз больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Недавно на заседании Техноклуба столичной ОЭЗ участники еще раз подчеркнули, что необходимо в кратчайшие сроки развивать собственное производство оборудования, материалов и комплектующих, усиливать имеющиеся мощности, привлекать все ресурсы и умы, чтобы как можно быстрее укрепить технологический контур страны.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы / Публичное достояние Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы / Публичное достояние Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы / Публичное достояние Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы / Публичное достояние Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы / Публичное достояние Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы / Публичное достояние Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы / Публичное достояние Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы / Публичное достояние Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы / Публичное достояние Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы / Публичное достояние

Выпускаемое на «Протоне» оборудование обладает уникальными характеристиками, которые позволяют исследовать детали снаружи и изнутри на большой глубине. При этом нет необходимости разрушения предмета исследования. Сейчас на российском рынке присутствуют зарубежные конкуренты, поэтому «Протон» выполняет три-четыре заказа на контурографы в год, но предприятие целенаправленно следует по пути импортозамещения.

«Если потребуется обеспечить технологический суверенитет и в этой сфере, завод готов выпускать лабораторное оборудование в гораздо больших объемах», — отметил ведущий конструктор АО «Завод Протон» Владимир Логинов.