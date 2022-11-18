Москва 18 ноября 2022, 11:22 Владислав Овчинский: в Можайском районе Москвы построят рыбный завод Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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К 2025 году в Можайском районе Москвы построят завод по производству рыбной продукции, заявил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. По его словам, предприятие создаст около 250 новых рабочих мест.

Строительство уже одобрила столичная градостроительно-земельная комиссия. Под предприятие отдадут неиспользуемое здание в 3-м Дорогобужском переулке.

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«Наладить выпуск свежемороженой и слабосоленой рыбы, а также продукции горячего и холодного копчения инвестор планирует к 2025 году», — рассказал Овчинский. Он добавил, что ввод в эксплуатацию ранее неиспользуемой недвижимости поспособствует росту промышленного потенциала Москвы и обеспечению горожан качественными продуктами питания.

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По словам главы департамента, это не единственный проект по возведению пищевых предприятий в Москве. В Троицком административном округе создадут пищевой кластер общей площадью около 160 гектаров.

«Там смогут разместиться небольшие производители молочных и мясных продуктов, сладостей, напитков, зелени, упаковки и многие другие. По плану первые корпуса будут доступны для аренды в 2025 году», — уточнил Овчинский.

В марте 2022 года правительство Москвы решило предоставлять землю для развития производства в столице на льготных условиях. Инвесторам, которые собрались реализовать масштабные проекты, участки в аренду предоставят за один рубль в год. Власти заключили уже 11 договоров по такой схеме — в столице появятся предприятия по производству архитектурного бетона, макарон и кондитерских изделий, электронных компонентов и многого другого.