Москва 02 февраля 2023, 09:12 Владислав Овчинский: центр «Моспром» проведет digital-марафон для столичных экспортеров

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В марте центр «Моспром» организует обучающий марафон. Его цель — повысить компетенции, выработать навыки и умения специалистов в сфере digital-маркетинга и SEO-продвижения. Благодаря этому компании-экспортеры усилят позиционирование столичной продукции на внешних рынках, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Город, отметил он, предоставляет промышленным компаниям, которые планируют выйти на зарубежный рынок или увеличить поставки, различные меры поддержки — как финансовые, так и нет.

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«Например, в рамках программы центра „Моспром“ пройдет курс для продвижения продукции на зарубежные рынки с помощью digital-маркетинга. Обучение будет проходить в онлайн-формате на российской платформе CoreApp», — пояснил Овчинский.

На комплексную оценку эффективности онлайн-ресурсов компании и их адаптации к внешним рынкам дадут шесть недель.

Участие в марафоне для московских компаний бесплатное. Подать заявку можно на сайте центра «Моспром» до 17 февраля. Занятия начнутся 13 марта. После завершения программы контент будет доступен на RuTube-канале «Моспром».

Всего в программе шесть обучающих модулей. Она содержит практические занятия и индивидуальные консультации с экспертами и специалистами. Марафон позволит компаниям повысить экспертизу своих сотрудников, которые заняты в развитии внешнеэкономической деятельности. Они также получат универсальную методику по самостоятельному аудиту, подготовке сайтов и социальных сетей к работе с зарубежными контрагентами.

Центр «Моспром» находится в ведомстве департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы. Он занимается индивидуальной поддержкой экспортеров. Его специалисты анализируют целевые рынки для производителей, в том числе по индивидуальному заказу: определяют наиболее эффективную стратегию выхода компании на зарубежные рынки.

В рамках байерской программы специалисты бесплатно помогают экспортерам с поиском контрагентов и в переговорах с потенциальными покупателями за рубежом. Они также обеспечивают участие в международных выставках и бизнес-миссиях.