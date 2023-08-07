Москва 07 августа 2023, 15:40 Визовый центр Китая начал работу на западе Москвы Визовый центр Китая заработал на улице Василисы Кожиной в Москве РИА «Новости»

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На западе Москвы, на улице Василисы Кожиной начал работу китайский визовый центр. Об этом сообщили на сайте посольства Китая в России.

По информации ведомства, подать заявление на получение визы могут все горожане с понедельника по пятницу. Время работы: с 09:00 до 15:00. Выдача документов и их оплата осуществляется с 09:00 до 16:00.

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Заявителю необходимо заполнить анкету онлайн и записаться на прием. Без предварительной регистрации документы не примут, уточнили в посольстве.

Центр открылся по адресу: улица Василисы Кожиной, дом № 1.

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