21 ноября 2023, 19:26
Вице-спикер Мосгордумы объяснил важность реставрации станций метро
Депутат МГД Орлов: реставрация станций метро сохранит исторический облик Москвы
Реставрация станций метро стала способом сохранить исторический облик столицы. Об этом сообщил вице-спикер Мосгордумы Степан Орлов в беседе с Агентством городских новостей «Москва».
Он подчеркнул, что нужно воспринимать станции метро не только как транспортные узлы, но и как носители культурной ценности.
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«Статус объекта культурного наследия имеет 48 столичных станций. С 2011 года реставрационные работы велись более чем на 20 объектах», — отметил депутат.
По его словам, городские службы направили усилия и на сохранение исторической преемственности, и на своевременный ремонт и реставрацию станций. Особое внимание стали уделять охране исторически значимых элементов — уникальных светильников на станции «Смоленская» или барельефам на «Новокузнецкой».
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как в метро сохраняют исторический облик станций.
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