Москва 12 июля 2023, 14:08 Вице-спикер МГД рассказал о важности развития киноиндустрии в Москве Депутат МГД Орлов: киноиндустрия может стать одним из ведущих секторов экономики Москвы Фото: freepik.com

Читать 360tv в

В столице планируют создать крупнейший российский кинокластер, благодаря которому киноиндустрия станет одной из ведущих позиций в экономике. Об этом рассказал вице-спикер Мосгордумы Степан Орлов журналистам агентства городских новостей «Москва».

Креативный сектор укрепляет свои позиции в экономике — в Москве производство программного обеспечения, гейминдустрия, равно как архитектура, мода, реклама, кино, еще далеки от достижения потолка роста.

Парламентарий добавил, что в этой отрасли могут создаваться тысячи рабочих мест и увеличиваться доходы. По этой причине власти развернули большую работу по поддержке данного сектора. Кроме того, согласовать съемки на городских улицах стало гораздо проще.

Реклама

По словам Орлова, все это влияет на решение инвесторов, которые сейчас заинтересованы в производстве видеоконтента, фильмов, сериалов. Развитие киноиндустрии также положительно скажется на туристических возможностях страны, уверен вице-спикер МГД.

Ранее депутат Мосгордумы рассказала о промышленной политике столицы.